Provincia, insediate le commissioni. Picone: subito tutti al lavoro Il lavoro a Palazzo Caracciolo entra nel vivo

Si sono insediate questa mattina le Commissioni Consiliari Permanenti della Provincia, alla presenza del presidente Fausto Picone, per affrontare subito una serie di argomenti e per definire le rispettive presidenze.

Per la I Commissione, avente competenza per le questioni dell’Area Tecnica, sono stati designati Mauro Piccolo, per la presidenza e Franco Di Cecilia per la vicepresidenza. Ne fanno parte, inoltre, Giuseppe Graziano, Marino Sarno, Luigi D'Angelis ed Enrico Montanaro.

La presidenza della II Commissione, avente competenza per le questioni dell’Area Amministrativa, va al consigliere provinciale Umberto Iovino, mentre la vicepresidenza a Katia Renzulli. Con loro nella compagine, i colleghi Rossella Favorito, Domenico Landi, Marcantonio Spera e Carmela Gonnella.

“Anzitutto, rivolgo le congratulazioni ai neopresidenti delle commissioni, Mauro Piccolo e Umberto Iovino, esponenti espressione dei territori della Valle Ufita e del Vallo Lauro. Anche questo testimonia l'attenzione riservata a tutte le aree dell’Irpinia. Auguri a loro, ai vicepresidenti Franco Di Cecilia e Katia Renzulli e a tutti i colleghi consiglieri – dichiara il presidente Picone -. Sono stati subito affrontati alcuni importanti argomenti all’ordine del giorno. Abbiamo avviato la discussione sul rendiconto di gestione dell’anno 2025 e sulla sponsorizzazione all’Us Avellino. È stato un confronto molto proficuo che proseguirà in questi giorni. Vogliamo imprimere un’accelerazione per arrivare già tra fine mese e gli inizi di luglio all’approvazione del documento contabile”.

