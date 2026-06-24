Cimitero di Andretta in Irpinia: un gesto che offende tutta la comunità La denuncia da parte del Comune

"Nei giorni scorsi, all’interno del cimitero comunale di Andretta, sono stati rinvenuti sacchi di rifiuti, cartoni di pizza, bottiglie di birra e altri materiali abbandonati senza alcun rispetto delle regole e del luogo in cui si trovavano".

Lo denuncia in una nota,direttanente il comune.

"Al di là della mancata raccolta differenziata, che rappresenta una violazione delle norme e del buon senso, ciò che colpisce maggiormente è la totale assenza di rispetto verso un luogo sacro e carico di significato per tutti noi. Il cimitero è il luogo della memoria, del raccoglimento e del rispetto verso i nostri cari che non ci sono più.

Comportamenti di questo genere non danneggiano soltanto il decoro del cimitero, ma offendono l’intera comunità e i valori di civiltà che dovrebbero contraddistinguerci".

L'appello: "Rispettiamo gli spazi comuni, differenziamo correttamente i rifiuti e contribuiamo a mantenere decoroso un luogo che merita attenzione e dignità. Il rispetto per i nostri defunti passa anche attraverso il rispetto dei luoghi che ne custodiscono la memoria. La cura del bene comune è responsabilità di ciascuno di noi".