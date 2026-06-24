Cimitero di Andretta in Irpinia: un gesto che offende tutta la comunità

"Nei giorni scorsi, all’interno del cimitero comunale di Andretta, sono stati rinvenuti sacchi di rifiuti, cartoni di pizza, bottiglie di birra e altri materiali abbandonati senza alcun rispetto delle regole e del luogo in cui si trovavano".
Lo denuncia in una nota,direttanente il comune.
"Al di là della mancata raccolta differenziata, che rappresenta una violazione delle norme e del buon senso, ciò che colpisce maggiormente è la totale assenza di rispetto verso un luogo sacro e carico di significato per tutti noi. Il cimitero è il luogo della memoria, del raccoglimento e del rispetto verso i nostri cari che non ci sono più.
Comportamenti di questo genere non danneggiano soltanto il decoro del cimitero, ma offendono l’intera comunità e i valori di civiltà che dovrebbero contraddistinguerci".
L'appello: "Rispettiamo gli spazi comuni, differenziamo correttamente i rifiuti e contribuiamo a mantenere decoroso un luogo che merita attenzione e dignità. Il rispetto per i nostri defunti passa anche attraverso il rispetto dei luoghi che ne custodiscono la memoria. La cura del bene comune è responsabilità di ciascuno di noi".