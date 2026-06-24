Ariano, Franza: "139.000 euro per il commercio cittadino" "Una notizia già nota da qualche giorno, ma che merita di essere evidenziata"

"139.000 euro per il commercio cittadino. Un risultato concreto per Ariano. Una notizia già nota da qualche giorno, ma che merita di essere evidenziata perché rappresenta il risultato di un lavoro costante e di una visione che guarda al futuro".

Lo scrive in una nota, l'ex sindaco di Ariano Irpino, oggi consigliere di minoranza, Enrico Franza.

"Dopo i contributi delle ultime settimane alle 25 attività commerciali ammesse al beneficio e penalizzate dai lavori nel centro storico degli ultimi due anni, arriva un altro importante sostegno per il commercio cittadino: il finanziamento del progetto “Ariano Experience District”.

Con il decreto n. 257 della giunta regionale, la regione Campania ha stanziato un primo finanziamento di 139.000 euro per il distretto del commercio Hirpinia, nato dalla collaborazione tra il comune di Ariano e le associazioni di categoria.

Eventi, mercatini tematici, totem informativi e interventi di arredo urbano contribuiranno a valorizzare il commercio locale del centro storico e le due principali periferie dei Martiri e Cardito, nonché le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio.

Un ringraziamento speciale ad Andrea Melito, amico, e già consigliere comunale con delega alle attività produttive e al commercio, che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, lavorando con passione e determinazione per costruire una rete tra istituzioni, associazioni e operatori del territorio. I risultati arrivano quando alle parole seguono i fatti".