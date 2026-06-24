Santa Lucia di Serino: defibrillatore in paese ricordando San Giuseppe Moscati Riflettori puntati sulla prevenzione e l'importanza dello strumento salvavita

Si è svolta con successo nella sala consiliare di Santa Lucia di Serino, paese molto legato a San Giuseppe Moscati per le origini familiari, il medico dei poveri, la cerimonia per l'installazione di un defibrillatore.

Presenti il sindaco Ottaviano Vistocco, Michele Tedeschi dirigente medico cardiologo Utic, Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, Salvatore De Feo presidente associazione "Prevenire è meglio che curare" e attivissimo patient manager della clinica Montevergine.

Riflettori puntati sulla prevenzione e l'importanza di uno strumento salvavita, fondamentale per combattere la morte cardiaca improvvisa.

Basti pensare che in Italia si stimano circa 50.000 decessi all'anno per questa causa. Le cause principali: negli adulti sopra i 40 anni: la cardiopatia ischemica e l'infarto miocardico sono le cause dominanti. Nei giovani e negli atleti: prevalgono per lo più le malattie genetiche ereditarie, come ad esempio le cardiomiopatie e le canalopatie e le anomalie congenite delle coronarie.