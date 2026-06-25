Ariano: Azione ringrazia gli elettori, entusiasmo e partecipazione a Camporeale "Siamo il primo partito a sostegno dell'azione amministrativa di Mario Ferrante"

Grande partecipazione e clima di entusiasmo ad Ariano Irpino alla serata organizzata da Azione a Camporeale, presso il Ristorante Pullastriello, per ringraziare gli elettori che hanno sostenuto il progetto politico alle recenti elezioni amministrative.

L'iniziativa si è svolta alla presenza dei consiglieri comunali di Azione Mimmo Gambacorta, Anita Molinario ed Erica Guardabascio, dell'assessore Raffaela Manduzio e del sindaco Mario Ferrante, a testimonianza di una squadra unita e costantemente impegnata sul territorio.

Così il segretario cittadino Fabio Gambacorta:

"Desideriamo ringraziare di cuore tutte le persone di Camporeale che hanno partecipato e che ci hanno accolto con affetto e disponibilità, contribuendo al successo dell'incontro.

Un ringraziamento particolare va a Francesco De Vitto, candidato di Azione alle ultime elezioni amministrative, che con il suo impegno è riuscito a coinvolgere e riunire tante persone in un periodo dell'anno particolarmente intenso per il mondo agricolo. Nonostante i numerosi impegni nei campi tipici della fine di giugno, molti agricoltori hanno voluto essere presenti, dimostrando attenzione e vicinanza al nostro progetto.

Azione continuerà a essere al fianco delle zone periferiche e rurali, perché crediamo che nessun territorio debba essere lasciato indietro.

Il nostro è un partito che partecipa costantemente alla vita politica della città, ben oltre le campagne elettorali, grazie all'impegno quotidiano dei propri iscritti e simpatizzanti, che collaborano con gli eletti per raccogliere istanze, avanzare proposte e contribuire alla crescita della comunità.

Azione sarà sempre e costantemente il primo partito a sostegno dell'azione amministrativa del sindaco Mario Ferrante, offrendo un contributo leale, concreto e responsabile nell'interesse della città e delle sue contrade".