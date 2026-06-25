Fabio Senape: "Il futuro dell'Us Ariano riparte da qui" A raccolta appassionati, sostenitori e cittadinanza

"Tifosi, appassionati, sostenitori e cittadinanza tutta: è arrivato il momento di guardarci negli occhi e parlare del nostro futuro.

Siamo a uno snodo cruciale per i nostri colori. Abbiamo indetto un'importante conferenza stampa aperta a tutti, non solo agli addetti ai lavori, ma a chiunque abbia a cuore le sorti dell'U.S. Ariano". Lo afferma in una nota il presidente Fabio Senape.

Sarà l'occasione fondamentale per fare il punto chiaro e trasparente sull'attuale situazione societaria. Presentare ufficialmente la programmazione, gli obiettivi e le novità per la prossima stagione 2026/27.

L'Us Ariano è patrimonio di tutta la città. Per questo motivo la vostra presenza, oggi più che mai, è essenziale per ripartire uniti, con entusiasmo e ambizione".

L'appuntamento è per domani, venerdì 26 Giugno alle ore 19.00 nella sala convegni del palazzo degli uffici. Interverrà Fabio Senape presidente dell'Us Ariano. Mediatore Antonio Guarini

"Vi aspettiamo, non mancate, scriviamo insieme il prossimo capitolo della nostra storia".