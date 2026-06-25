Ariano: "C'è un problema serio al boschetto Pasteni oltre all'inciviltà" La preoccupazione di un abitante di via Giacomo Matteotti

Un problema piuttosto serio che riguarda il boschetto Pasteni ad Ariano Irpino, a parte l'inciviltà inguaribile soprattutto nel fine settimana e gli sforzi del comune per ripulire le malefatte.

A scriverci è un abitante di via Giacomo Matteotti, particolarmente attento, essendo un assiduo frequentatore del secondo polmone verde della città.

"Ciò che va segnalata agli organi competenti, con estrema urgenza è la piena pericolosità del boschetto Pasteni. Essendo pieno di alberi secchi e arbusti appesi, ogni mattina ne trovo qualcuno e non piccoli caduti.

L'area è frequentata da molti ragazzi. Occorre intervenire al più presto, prima che davvero accada una tragedia. Mi auguro che questa mia preoccupazione, attraverso il vostro giornale, possa giungere alle autorità competenti".

Sarebbe opportuno quindi alla luce di quanto esposto, un sopralluogo approfondito da parte di tecnici ed esperti in materia per verificare la situazione.