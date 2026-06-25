Droga e cellulari in carcere ad Ariano: da Gau Uil Fp plauso ai poliziotti La perquisizione straordinaria è avvenuta in una delle sezioni dell’istituto

L'operazione che ha portato al sequestro di droga e cellulari all'interno del carcere di Ariamo Irpino, di cu vi abbiamo dato già notizia i mattinata. (Leggi qui).

Sulla vicenda interviene anche la segreteria Gau Uil Fp di Ariano Irpino.

I poliziotti, egregiamente coordinati dal comandante e dal vice comandante di reparto, avvalendosi anche dell’ausilio delle unità cinofile, hanno svolto una perquisizione straordinaria in una delle sezioni dell’istituto.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti 5 telefoni cellulari, 4 caricabatterie, 5 cavi USB, 2 punteruoli rudimentali, oltre a svariati quantitativi di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione, inoltre, sembrerebbe che alcuni agenti siano stati allertati da rumori sospetti e abbiano sorpreso un detenuto, appartenente a un’altra sezione, con un altro telefono cellulare in mano.

La Uil Fp si congratula con la direzione della casa circondariale e con tutti i poliziotti che hanno preso parte a questa operazione, senza dimenticare tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria che ogni giorno svolgono i propri compiti con dedizione e impegno.

Se da una parte le quantità di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e altri oggetti non consentiti che vengono ritrovati ogni giorno nelle carceri italiane sono allarmanti, va anche detto che operazioni come queste danno un segnale forte e deciso alla criminalità organizzata. Dimostrano, inoltre, che la polizia penitenziaria c’è ed è sempre pronta a combattere l’illegalità.