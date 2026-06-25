Droga e cellulari in carcere ad Ariano: da Gau Uil Fp plauso ai poliziotti

La perquisizione straordinaria è avvenuta in una delle sezioni dell’istituto

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I poliziotti, egregiamente coordinati dal comandante e dal vice comandante di reparto, avvalendosi anche dell’ausilio delle unità cinofile, hanno svolto una perquisizione straordinaria in una delle sezioni dell’istituto.

Ariano Irpino.  

L'operazione che ha portato al sequestro di droga e cellulari all'interno del carcere di Ariamo Irpino, di cu vi abbiamo dato già notizia i mattinata. (Leggi qui)

Sulla vicenda interviene anche la segreteria Gau Uil Fp di Ariano Irpino.

I poliziotti, egregiamente coordinati dal comandante e dal vice comandante di reparto, avvalendosi anche dell’ausilio delle unità cinofile, hanno svolto una perquisizione straordinaria in una delle sezioni dell’istituto.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti 5 telefoni cellulari, 4 caricabatterie, 5 cavi USB, 2 punteruoli rudimentali, oltre a svariati quantitativi di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione, inoltre, sembrerebbe che alcuni agenti siano stati allertati da rumori sospetti e abbiano sorpreso un detenuto, appartenente a un’altra sezione, con un altro telefono cellulare in mano.

La Uil Fp si congratula con la direzione della casa circondariale e con tutti i poliziotti che hanno preso parte a questa operazione, senza dimenticare tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria che ogni giorno svolgono i propri compiti con dedizione e impegno.

Se da una parte le quantità di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e altri oggetti non consentiti che vengono ritrovati ogni giorno nelle carceri italiane sono allarmanti, va anche detto che operazioni come queste danno un segnale forte e deciso alla criminalità organizzata. Dimostrano, inoltre, che la polizia penitenziaria c’è ed è sempre pronta a combattere l’illegalità.

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