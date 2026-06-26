Festa del volontariato a Grottaminarda: al primo posto la prevenzione Al centro il corso Blsd: un gesto concreto di amore e responsabilità verso la comunità

Il comune di Grottaminarda rinnova anche quest'anno il proprio patrocinio alla festa del volontariato, in programma domani e dopodomani, 27 e 28 giugno, presso piazzale San Pio, confermando il sostegno ad un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi di aggregazione, solidarietà e promozione della cultura del volontariato sul territorio.

La manifestazione a cura della pubblica assistenza Grottaminarda sotto l'egida di “Cesvolab Csv Irpinia-Sannio Ets”, anche per questa XXI edizione, offrirà due giornate ricche di iniziative, momenti di intrattenimento, di formazione, di animazione, musica e occasioni di incontro tra cittadini e volontari.

Un evento che negli anni è diventato simbolo di partecipazione attiva e impegno civico, valorizzando il ruolo fondamentale di chi ogni giorno opera al servizio della collettività.

Tra le attività in programma, particolare rilievo assume la nuova edizione del Corso Blsd (Basic Life Support and Defibrillation), dedicato all'apprendimento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare e all'utilizzo del defibrillatore, in programma domenica 28 giugno, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, presso la Sala Thomas Menino.

Si tratta di un'iniziativa di straordinaria importanza sociale e sanitaria che punta a diffondere competenze salvavita tra i cittadini, rendendoli protagonisti attivi della sicurezza e della tutela della salute pubblica. Sapere come intervenire nei primi minuti di un arresto cardiaco può, infatti, fare la differenza tra la vita e la morte, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Partecipare al corso significa acquisire conoscenze pratiche fondamentali per affrontare situazioni di emergenza, ma soprattutto compiere un gesto di grande valore umano. Imparare le manovre di primo soccorso rappresenta, infatti, un autentico atto d'amore e di responsabilità verso la propria comunità, un investimento in termini di prevenzione e solidarietà.

Il corso è totalmente gratuito e c'è ancora qualche posto disponibile; per iscriversi cliccare sul link https://form.jotform.com/261683516644059. Il programma prenderà il via domani, sabato 27 giugno alle ore 21:00 a Piazzale San Pio, con l'apertura degli stand gastronomici, seguita dal concerto dei Berlino 84 che animerà la serata con musica dal vivo.

Domenica 28 giugno, dopo il corso Blsd della mattinata, il programma proseguirà alle ore 16:00 con Wave animazione, dedicata ai bambini e alle famiglie, per offrire ai più piccoli uno spazio di gioco, divertimento e partecipazione. In serata, alle ore 20:00, riapriranno gli stand gastronomici, mentre alle ore 21:00 ci sarà la divertentissima “Corridanpas”, dilettanti allo sbaraglio, appuntamento conclusivo della manifestazione.

L'amministrazione comunale invita cittadini, giovani, famiglie e associazioni a prendere parte alla festa del volontariato per celebrare insieme il valore del volontariato e costruire una comunità sempre più preparata e solidale.