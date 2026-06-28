Caldo record: a Montevergine termometro a 25° e in Irpinia picchi fino a 38° Le ondate di calore e le temperature torride

Il grande caldo non risparmia neanche le quote più elevate del Partenio in provincia di Avellino, dove le temperature sono risalite oltre la media stagionale. Nella giornata di ieri, all’Osservatorio Meteorologico di Montevergine, il termometro ha raggiunto i 25,3°C, un valore particolarmente elevato per la località montana irpina.

Le temperature in Irpinia

Temperature decisamente sopra la media anche nel resto dell’area: 32°C a Summonte e 23,6°C a Monte Tavola, oltre i 1.500 metri di altitudine, confermano l’intensità dell’ondata di calore che sta interessando l’Irpinia.

E oggi il caldo è destinato ad aumentare ulteriormente. Le previsioni indicano un lieve ma costante incremento delle temperature, con valori massimi che potranno raggiungere 36-38°C nelle aree interne. I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente a regime di brezza, e contribuiranno ben poco ad attenuare la calura durante le ore centrali della giornata.