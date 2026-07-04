Saldi, Confcommercio Ariano e Valle Ufita: "Sosteniamo il commercio locale" "Invitiamo tutti a riscoprire il valore del negozio di vicinato"

Con l’avvio dei saldi estivi, Confcommercio Ariano e Valle Ufita rivolge un appello ai cittadini affinché scelgano di fare acquisti nei negozi del territorio, contribuendo a sostenere il tessuto economico locale e le imprese che ogni giorno investono nella qualità, nel servizio e nella vicinanza ai consumatori.

"I saldi rappresentano un appuntamento fondamentale per il commercio e un’opportunità concreta sia per le attività commerciali sia per i consumatori - dichiara Nicola Grasso, responsabile di Confcommercio Ariano e Valle Ufita - invitiamo tutti a riscoprire il valore del negozio di vicinato, dove professionalità, competenza e rapporto umano fanno la differenza. Acquistare nelle attività del nostro territorio significa sostenere l’economia locale, salvaguardare posti di lavoro e contribuire alla vitalità dei nostri centri cittadini".

Confcommercio ricorda che gli esercenti sono tenuti a esporre in modo chiaro il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale del prodotto, garantendo ai consumatori la massima trasparenza durante il periodo dei saldi.

"Il commercio di prossimità è un patrimonio da difendere - prosegue Grasso - dietro ogni vetrina ci sono famiglie, imprenditori e lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla crescita del territorio. I saldi possono rappresentare un’importante occasione di rilancio, soprattutto in un momento in cui le attività commerciali continuano ad affrontare numerose sfide".

Confcommercio Ariano e Valle Ufita augura un buon lavoro agli operatori commerciali e invita cittadini e visitatori a vivere questa stagione di saldi con fiducia, scegliendo i negozi locali e contribuendo a rafforzare il sistema economico della comunità. Comprare locale significa investire nel futuro del territorio.