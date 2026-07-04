Progetto Civico Italia arriva in Irpinia: Carlo Puca ad Avellino

Sarà al fianco del coordinatore provinciale Luigi Famiglietti

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Il movimento si presenta come uno spazio aperto di cittadini e amministratori locali accomunati dalla volontà di cambiamento...

Avellino.  

 

Progetto Civico Italia arriva ad Avellino. Appuntamento per martedì 7 luglio alle ore 18:30 presso “Avellino Scalo” nei locali della Stazione ferroviaria di Avellino a borgo Ferrovia dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa in Irpinia.

Sarà l’occasione per annunciare l’apertura dei primi comitati civici locali nella nostra provincia e per definire l’assetto organizzativo sul territorio.

Il movimento si presenta come uno spazio aperto di cittadini e amministratori locali accomunati dalla volontà di cambiamento.

 A guidarla a livello nazionale è Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi del Comune di Roma, figura di riferimento di un progetto che punta a radicarsi nei territori attraverso una partecipazione dal basso.

In Campania il coordinamento è affidato a Carlo Puca, assessore all’Immagine e alla partecipazione attiva del Comune di Napoli, mentre a livello provinciale il ruolo di coordinatore è ricoperto da Luigi Famiglietti. Saranno loro insieme a Fabio Siricio, Sindaco di Monteforte Irpino  e componente della direzione nazionale e a Lorenzo Crea, responsabile dell’organizzazione regionale, ad illustrare, nel corso dell’incontro, le linee programmatiche e le prime tappe del percorso in provincia di Avellino.

"Si tratta di un importante incontro che, dopo la presentazione nazionale del Progetto Civico Italia,  avvenuta a Roma lo scorso 12 giugno che ha visto una significativa partecipazione, approderà anche nella nostra provincia, pronto ad accogliere Amministratori locali, associazioni, professionisti, imprenditori, studenti, volontari.

Cittadini giovani e meno giovani che non si rassegnano e vogliono cambiare davvero la nostra Italia. Tutte e tutti insieme, per animare un nuovo progetto civico. Tutti i cittadini e gli amministratori interessati sono invitati all’evento".

 

 

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