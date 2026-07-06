Ariano: il comune ha recepito e approvato una proposta dell’opposizione Soddisfazione da parte patte dei consiglietri Grasso e Cervinaro

"I consiglieri comunali di opposizione Carmine Grasso e Laura Cervinaro, esponenti del PD, con l’assenso del Movimento 5Stelle e di AVS (Alleanza Verdi Sinistra), avevano chiesto con “Raccomandazione urgente (ex Art. 42, commi 1, 4 e 5 del Regolamento Consiliare)”, che il Comune di Ariano Irpino partecipasse al bando regionale pubblico denominato “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027 - Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica”.

Il bando, con scadenza il 1° luglio 2026, prevedeva un contributo massimo concedibile per singola proposta progettuale di 200.000 €, rivolto ai Comuni non capoluogo, in forma di partenariato. “Considerando che il Comune di Ariano Irpino possiede tutti i requisiti storici, culturali (siti archeologici della Starza e di Aequum Tuticum) e le eccellenze enogastronomiche richieste dalle linee guida del bando per attrarre ingenti risorse regionali destinate allo sviluppo del territorio”, i consiglieri suggerivano e raccomandavano al Sindaco e all'Amministrazione comunale, una serie di iniziative urgenti.

La prima consisteva nell’attivare gli uffici comunali competenti per predisporre la candidatura del Comune di Ariano Irpino al bando. La seconda, nell’adottare come asse progettuale il recupero e la valorizzazione dell'artigianato artistico locale, con particolare riferimento all'istituzione del "Quartiere degli Artisti" nella zona Ruagnare -Tranesi e al recupero delle antiche fornaci ceramiste. La terza, nell’avviare subito le consultazioni formali con i Sindaci dei Comuni limitrofi (con priorità verso una rete di 6 o più Comuni) per siglare il Protocollo d'Intesa obbligatorio per la partecipazione al bando.

Il 29 giugno 2026, su proposta del sindaco, Mario Vittorio Nicola Ferrante, la Giunta comunale, considerato che gli obiettivi individuati dall'avviso pubblico “sono coerenti con le politiche turistiche e culturali che l'Amministrazione intende attuare”, ha approvato la proposta all’unanimità.

Il Comune di Ariano Irpino sarà capofila dell'iniziativa, da realizzare in forma associativa, denominata “Valle del Miscano: dalla via Appia Traiana e Francigena alle vie del gusto – borghi e cammini per una Destinazione Sostenibile", con i Comuni di Casalbore (D.G.C. n. 72 del 18.06.2025), Montecalvo Irpino (D.G.C. n. 60 del 18.06.2025), Savignano Irpino (D.G.C. n. 92 del 17.06.2025), Greci (D.G.C. n. 49 del 19.06.2025) e Montaguto (D.G.C. n. 37 del 24.06.2025)".

I consiglieri Grasso e Cervinaro esprimono soddisfazione per l’accoglimento della loro proposta, fatta nell’interesse della città: buon esempio di opposizione costruttiva.