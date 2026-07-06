Ariano: nuova perdita di acqua a Ponnola-Santa Croce A seguito dell'ennesima rottura bisognerà scavare ancora

Ponnola-Santa Croce ad Ariano Irpino. E verrebbe proprio di dire: che croce!! Riparazione su riparazione, pezza su pezza e l'acqua continua a sgorgare. La perdita è sempre li e bisognerà scavare ancora una volta alla luce di una perdita che per gli abitanti è ormai pane quotidiano.

Da alcuni giorni a seguito dell'ennesima rottura l'acqua fuoriesce sempre dallo stesso punto di riparazione.

Il caso - ci dicono gli abitanti - è stato già segnalato a chi di competenza al fine di provvedere alla riparazione, si spera in tempi brevi e in maniera duratura". Non ci resta che attendere.

Perdite di acqua che purtroppo non si contano, soprattutto lungo la famigerata strada provinciale 414 nel tratto che da Ariano porta a Montecalvo Irpino, dove a causa di questa situazione pracaria e datata diventa difficile anche ripristinare il manto stradale dissestato in più punti.