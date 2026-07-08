Ariano: palloni tra prati e aiuole in villa, appello al senso di civiltà

La soluzione c'è ed è possibile attuarla

ariano palloni tra prati e aiuole in villa appello al senso di civilta

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Prima dei lavori di riqualificazione di piazza Lusi, vi era una tabella verde molto chiara all'ingresso della villa comunale: "E' severamente vietato giocare alla palla". Un divieto per la verità mai rispettato o fatto rispettare da chi di competenza. L'unico che non avrebbe mai permesso di rovinare prati e aiuole era il compianto e severo giardiniere, Generoso Vernacchia. 

Oggi invece ognuno fa il bello e il cattivo tempo. E non si tratta solo di bambini ma anche di adulti che come se nulla fosse entrano tranquillamente in bici. E fosse solo questo. Una donna è stata sorpresa persino a strappare fiori appena piantati. E per non parlare dei possessori di cani incivili. Da qui la necessità di una ordinanza urgente e l'apposizione di nuovi cartelli. 

In sintesi: nessuno vuole privare il divertimento ai bambini. Ma come ha ben suggerito Paolo De Gruttola, si può tranquillamente attrezzare un'area per giocare a pallone, alle spalle del campo da tennis. Basta davvero poco. Ma evitiamo di devastare anche con manifestazioni estive prati e aiuole. 

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