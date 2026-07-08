Ariano: palloni tra prati e aiuole in villa, appello al senso di civiltà La soluzione c'è ed è possibile attuarla

Prima dei lavori di riqualificazione di piazza Lusi, vi era una tabella verde molto chiara all'ingresso della villa comunale: "E' severamente vietato giocare alla palla". Un divieto per la verità mai rispettato o fatto rispettare da chi di competenza. L'unico che non avrebbe mai permesso di rovinare prati e aiuole era il compianto e severo giardiniere, Generoso Vernacchia.

Oggi invece ognuno fa il bello e il cattivo tempo. E non si tratta solo di bambini ma anche di adulti che come se nulla fosse entrano tranquillamente in bici. E fosse solo questo. Una donna è stata sorpresa persino a strappare fiori appena piantati. E per non parlare dei possessori di cani incivili. Da qui la necessità di una ordinanza urgente e l'apposizione di nuovi cartelli.

In sintesi: nessuno vuole privare il divertimento ai bambini. Ma come ha ben suggerito Paolo De Gruttola, si può tranquillamente attrezzare un'area per giocare a pallone, alle spalle del campo da tennis. Basta davvero poco. Ma evitiamo di devastare anche con manifestazioni estive prati e aiuole.