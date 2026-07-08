Avellino: il calendario delle amichevoli, giorni e orari dei test Il programma dei test precampionato per i lupi nell'estate 2026

Tre allenamenti congiunti e tre amichevoli ufficiali nel precampionato biancoverde: l'Avellino ha ufficializzato il calendario completo dei test estivi verso il primo match ufficiale, in programma venerdì 14 agosto a Monza per la Coppa Italia, per il trentaduesimo di finale. Nel ritiro di Rivisondoli i lupi affronteranno l'ASD Calcio Castel di Sangro, la Scafatese e il Real Forio. Sempre nel percorso degli allenamenti in Abruzzo ci sarà il viaggio destinazione "Riviera delle Palme" per l'amichevole contro la Sambenedettese. Ad agosto l'Avellino sarà ospite della Lazio a Formello e il giorno 8 è in programma il memorial "Sandro Criscitiello" con la sfida contro il Torino.

I test e la prima gara ufficiale

Domenica 19/7 ore 17 (Stadio Comunale, Rivisondoli)

Allenamento congiunto: Avellino - ASD Calcio Castel di Sangro

Mercoledì 22/7 ore 17 (Stadio Comunale, Rivisondoli)

Allenamento congiunto: Avellino - Scafatese

Domenica 26/7 ore 20.30 (Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto)

Amichevole ufficiale: Sambenedettese - Avellino

Martedì 28/7 ore 17 (Stadio Comunale, Rivisondoli)

Allenamento congiunto: Avellino - Real Forio

Sabato 1/8 ore 11 (Lazio Training Center, Formello)

Amichevole ufficiale: Lazio - Avellino

Sabato 8/8 ore 20.30 (Stadio Partenio-Lombardi, Avellino)

IV Memorial "Sandro Criscitiello": Avellino - Torino

Venerdì 14/5 ore 20.45 (U-Power Stadium, Monza)

Trentaduesimo di finale Coppa Italia: Monza - Avellino