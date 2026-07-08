Ariano: semafori mobili che spuntano come funghi e il traffico va in tilt

Code, rallentamenti e ritardi nei luoghi di lavoro. Semafori mobili che spuntano come funghi lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino.
Stamane di buon mattino in tanti sono ritrovati con l'amara sorpresa in un senso unico alternato a causa della sostituzione di guard rail sulla Variante.
È successo intorno alle nove, nel giorno del mercato settimanale. Ma fortunatamente la situazione dopo qualche protesta comprensibile è rientrata.
Interventi sicuramente necessari ma che andrebbero programmati in orari di meno affluenza veicolare o di notte addirittura.
E' già successo in altre occasioni, dove la polizia municipale si è vista costretta a smantellare cantieri con interruzioni in pieno giorno negli orari di punta.
Nulla a che vedere con i lavori in centro soprattutto in piazza duomo, dove i disagi di questi ultimi giorni sono tollerabili. Il transito veicolare è interrotto in direzione piazza plebiscito con deviazione obbligatoria per chi transita da via XXV aprile, verso via del riscatto.