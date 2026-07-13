Torneo notti magiche ad Ariano: è stato un mese di emozioni, sfide e sorrisi Grande successo per gli organizzatori. Una finale indimenticabile e avvincente al Silvio Renzulli

E' stata un'esplosione di gioia, una cornice di pubblico festosa che non si vedeva da anni al Silvio Renzulli ad Ariano Irpino.

Cala il sipario con un mix di emozioni e sorrisi sul torneo "Notti magiche". Un'edizione da incorniciare anche quest'anno grazie all'intuizione e al dinamismo di un team di amici.

Giuseppe, Nico, Paolo, Antonio, Lorenzo, Oto, Armando, sono loro gli eroi di questo grande successo. Un team vincente che ha curato tutto nei minimi dettagli. La prima attrazione più bella di questa caldissima estate 2026.

"Un mese di emozioni, sfide, sorrisi e tifo ci ha portati fino a qui. Dal 4 giugno, giorno dell’inaugurazione, abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili. Sabato sera abbiamo scritto l’ultimo capitolo di questa straordinaria edizione di "Notti magiche".

Una serata di sport e spettacolo. Una finale indimenticabile e avvincente. E' stato un tuffo nel passato soprattutto per i nostalgici dei gloriosi tornei di calcetto sulle mattonelle rosse del campetto Pallottini, in memoria del grande Antonio D'Amato. Un plauso va anche alla scuola di danza di Roberta Musto per aver emozionato la platea di spettatori al Renzulli in maniera come sempre impeccabile.