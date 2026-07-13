Ariano: il popolo della fede si inchina dinanzi alla Madonna del Carmine E ieri sera l'abbraccio simbolico a tutti gli ammalati e operatori sanitari del Frangipane-Bellizzi

Ci avviamo al momento clou dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine ad Ariano Irpino. E' l'ultimo giorno del novenario nel santuario dedicato alla Vergine, dopo la peregrinatio della statua che ha interessato le contrade San Liberatore, San Tommaso di sotto, rione San Pietro, Ponnola, San Tommaso di sopra e Santa Maria a Tuoro. Il calore della gente nelle varie tappe è stato indescrivibile e familiare.

Le parole di don Antonio Lo Conte e il comitato: "Ci affidiamo a lei, perchè ci conduca verso la sacra montagna che è Gesù, nostro Signore, per accogliere la promessa di salvezza che ha fatto per tutti".

E ieri sera l'abbraccio simbolico a tutti gli ammalati e operatori sanitari con la suggestiva fiaccolata verso l'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Mercoledì 15 luglio santo rosario alle 17.30, alle 18.30 santa messa e a seguire processione per le strade della parrocchia.

Giovedì 16 luglio solennità della Madonna del Carmine. Ecco gli orari di tutte le celabrazioni:

5.30-7.00-8.30-10.00 presieduta dal vescovo Sergio Melillo-11.30-17.30-19.00-20.30-22.00.

Nell'arco della giornata ci saranno alcuni sacerdoto per le confessioni.