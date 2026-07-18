Ariano: la commovente lettera di una donna E' rivolta al reparto di ginecologia e cardiologia dell'ospedale Frangipane-Bellizzi

Una gravidanza difficile e a rischio per problemi di salute andata fortunatamente a buon fine con la nascita di un bimbo, le cure sanitarie necessarie e la grande umanità e professionalità del personale sanitario dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino che ha prontamente preso in cura una giovane donna del Gambia in maniera meticolosa.

A segnalarci questa storia è una donna arianese, Maria Carmela Di Genio che attraverso una lettera ha voluto esprimere un pensiero di gratitudine verso tutti coloro che hanno prestato assistenza alla partoriente.

"Con profonda commozione, voglio ringraziare apertamente il personale tutto del reparto di ginecologia dell'ospedale di Ariano Irpino per l'assistenza prestata, con professionalità, umanità e disponibilità ad una paziente a me cara, che ho accompagnato. Un grazie speciale al dirigente medico, cardiologo, presso l'Uoc di cardiologia e Utic del presidio ospedaliero Gianvito Manganelli che con altissima competenza professionale e grande umanità si è reso disponibile insieme alla caposala del reparto di ginecologia Michela Di Rienzo alla risoluzione del problema. Mi vengono i brividi ancora oggi, dopo 50 giorni, nel raccontarvi questa storia. Sono stati davvero eccellenti".

Una bella storia di buona sanità e di sinergia tra i due reparti che mette in chiave positiva la struttura ospedaliera arianese e le sue due eccellenze, di ginecologia e cardiologia.