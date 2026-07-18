Grottaminarda: conferiti quattro incarichi di supporto all'amministrazione Rafforzare l'azione amministrativa attraverso il contributo di professionalità e competenze

A seguito di manifestazione di interesse finalizzata ad integrare il gruppo di supporto all'amministrazione comunale attraverso un avviso pubblico e successiva disamina da parte di apposita commissione, il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha conferito quattro incarichi di collaborazione a titolo gratuito, con l'obiettivo di rafforzare l'azione amministrativa attraverso il contributo di professionalità e competenze specifiche nei diversi settori di interesse dell'Ente.

Nel dettaglio sono stati conferiti i seguenti incarichi:

Gaetano Calò, incaricato del supporto nell'ambito dei servizi di manutenzione.

Fedele Forgione, incaricato del supporto per eventi e manifestazioni.

Raffaele Masiello, incaricato del supporto per le attività culturali.

Agostino Ruggiero, incaricato del supporto nell'ambito dei servizi di comunicazione.

Tutti gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito, senza vincolo di subordinazione, e rappresentano una forma di collaborazione qualificata finalizzata a mettere a disposizione dell'Ente competenze ed esperienza nei rispettivi ambiti di riferimento.

"L'amministrazione comunale continua a costruire una rete di collaborazioni fondata sulla disponibilità, sulle competenze e sul senso civico di cittadini che hanno scelto di mettere gratuitamente la propria esperienza al servizio della comunità - dichiara il Sindaco Marcantonio Spera - Ciascun incarico risponde alla volontà di rafforzare specifici settori strategici dell'attività amministrativa, offrendoci un supporto concreto.

Ringrazio tutti coloro i quali si sono proposti ed hanno poi accettato questo incarico con spirito di servizio e senso di responsabilità: il loro contributo rappresenta un valore aggiunto per il comune di Grottaminarda e per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nell'interesse della collettività".