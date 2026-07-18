Luci su Sant'Anna: arte, storia e tradizioni a San Mango sul Calore

A San Mango sul Calore, martedì 21 luglio (dalle ore 21), gli appassionati di arte, storia e tradizioni potranno partecipare all’ormai classico evento ‘Luci su Sant'Anna’, organizzato dalla Pro Loco Sanmanghese in collaborazione con l’amministrazione comunale, il comitato festa e la 'Mnemoteca'.
L’appuntamento è fissato presso l’omonima chiesa medievale, posta sul tracciato dell’antica via di Melfi, le cui originali forme gotiche saranno scenograficamente esaltate dalle luci di Maurizio Iannino.
Oltre alla visita del sito, il programma della serata prevede gli ormai immancabili momenti di storytelling, quest’anno incentrati su due elementi: l’inedita ricostruzione di un animato episodio accaduto in paese nel lontano 26 luglio 1907, che a suo modo esprime il radicamento plurisecolare della Cavalcata, e la lettura di alcune pagine di Matilde Serao (affidata all’attore Mimmo Soricelli), dedicate al culto meridionale di Sant’Anna.
La serata delle ‘Luci’ avvia una settimana fitta di appuntamenti religiosi e sociali. Mercoledì 22 (ore 21), per iniziativa dell’amministrazione comunale, nella piazza del Santuario si procederà alla rituale preparazione collettiva dei confetti, che esalta il senso di identità e comunità dei sammanghesi; giovedì 23 e venerdì 24 si tornerà alla chiesa antica (dopo la messa delle 18:30) per procedere rispettivamente alla benedizione dei cavalli e dei confetti; il 25 luglio, a conclusione della processione, presieduta dal parroco don Rocco Salierno, ancora in chiesa si terrà una performance musicale affidata all’ensemble ‘Anelli di Saturno’ (ore 20).
Le iniziative esprimono il sentimento di crescente attesa e preludio per la Cavalcata di domenica 26, che si concluderà tra le navate dell’antico tempio nell’immancabile tripudio di folla.