Ariano, scoppia la condotta lungo corso Vittorio Emanuele: disagi in vista La testimonianza di una donna residente nel punto di rottura

Sarà una domenica sicuramente in affanno per gli abitanti di corso Vittorio Emanuele e zone limitrofe a causa del guasto che ha interessato all'alba la condotta idrica lungo la strada che porta all'ospedale Frangipane-Bellizzi, all'altezza del bivio di contrada San Liberatore.

E' stata una residente ad accorgersi della consistente perdita: "Mi sono svegliata a causa del rumore dell'acqua davanti alla porta. Sembrava stesse piovendo, in un primo momento non capivo. Poi ci siamo resi conto che si trattava invece della perdita di acqua a causa della rottura della condotta".

Un residente Emilio Tricolle, si è subito attivato, allertando le forze dell'ordine. Sul posto è giunta immediatamente una volante del vicino commissariato di polizia Ciriaco Di Roma. Poco dopo un reperibile dell'Alto Calore servizi. Nel frattempo, il flusso dell'acqua è stato interrotto in attesa dell'intervento di riparazione.