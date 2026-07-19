Ariano, città dei grandi eventi: conferenza stampa a palazzo di città L'amministrazione comunale chiama a raccolta i presidenti delle associazioni di punta

Ariano Irpino, città dei grandi eventi. Conferenza stampa a palazzo di città, domani, lunedì 20 luglio. L'appuntamento è alle ore 11.00 nella sala consiliare Giovanni Grasso.

Vi prenderanno parte il sindaco Mario Ferrante, l'assessore ai grandi eventi Giovannantonio Puopolo e il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce.

Interverranno:

Annarita Cocca: presidente associazione Rai.co, direttrice artistica dell'Ariano film festival.

Giancarlo Sicuranza: presidente dell'associazione Sante Spine Aps

Marco Costante: presidente della pro loco Frolice "Francesco Albanese"

Gianfranco Cardinale: presidente dell'Ariano folk festival.

Nessuna novità al momento per la tradizionale rassegna "Vicoli ed Arte", ideata lo ricordiamo nel 1997 da Carmine Iuorio (inspiegabilmente "emarginato" negli ultimi anni nonostante le sue grandi competenze e spiccate doti professionali).

Un team collaudato che insieme a Rossana Scaperrotta e Antonio Pasquale e Imelde Galeazzi, questi ultimi due, entrambi venuti a mancare nel corso degli anni, ed altri appassionati di cultura arianese ha messo il luce il vero volto di vicoli ed arte, che si spera possa risorgere nel borgo antico della guardia, forse il luogo più adatto e gettonato rispetto ad una dispersiva Russo-Anzani.