Ariano: che fine ha fatto la tabella "Via Guglielmo Marconi?" L'appello di Gabriele Vinciguerra

Che fine ha fatto la tabella "Via Guglielmo Marconi", che per anni era posizionata lungo la stradina che portava all'abitazione del commentatore Antonio Lizzo e il noto negozio di Domenico Gelormini?

A chiederselo e a richiedere il nostro aiuto è Gabriele Vinciguerra, un cittadino di via Tribunali, da sempre attento e scrupoloso. Non è dato sapere al momento, se sia stata smontata dal comune negli anni scorsi e forse come spesso accade non riportata più al suo posto.

Una seconda richiesta riguarda i fontanini storici della città, smontato e portati a deposito nel 1995 su disposizione dell'allora sindaco compianto Erminio Grasso.

Che fine hanno fatto? E soprattutto, qualcuno di essi verrà recuperato per abbellire le piazze. Tra i monumenti storici, quello collocato a piazza ferrara, dove in una foto è ritratto intento a dissetarsi il compianto cantautore italiano Lucio Dalla, in città per la ricorrenza di Sant'Antonio.

"Vogliamo sapere dove sono o in quali ville sono finiti, chi sa qualcosa ci aiuti in questa ricerca. Un patrimonio della città non può essere disperso".