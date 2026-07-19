Carro di Mirabella: sarà il prefetto a decidere dopo il tavolo tecnico La seduta è aggiornata a lunedì per valutare le proposte concrete delle maestranze e dei tecnici

Tavolo tecnico d'urgenza convocato dal sindaco Giancarlo Ruggiero a Mirabella Eclano sulle criticità legate alla tirata del Carro 2026.

La riunione si è tenuta nella sala consiliare, alla presenza dell'artista Giotto, dei carristi, del parroco don Remigio, tecnici preposti alla sicurezza, rappresentanti della fondazione, membri della maggioranza e della minoranza e falegnami locali.

Ecco che cosa è emerso:

"È stato un incontro volto a cercare soluzioni condivise per scongiurare la sospensione di quest'anno, nel comune intento di portare avanti la nostra tradizione.

La seduta è aggiornata a lunedì per valutare le proposte concrete delle maestranze e dei tecnici. Va sottolineato il clima di totale collaborazione che si è subito instaurato tra tutte le parti intervenute e coinvolte. Le risultanze del tavolo tecnico saranno trasmesse in prefettura".