Sara Cirino giura nell'Aereoutica Militare: orgoglio mercoglianese

Sara Cirino, di Mercogliano, in provincia di Avellino, ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana venerdì scorso, insieme ad altri 518 avieri volontari in ferma iniziale del 30° Corso "Nereo II". La cerimonia si è tenuta alla Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto.
Il giuramento di Sara Cirino celebrato anche dall’Aeronautica Militare
Il giuramento di Cirino è stato ripreso anche sulla pagina ufficiale dell’Aeronautica Militare, che ha dedicato un post alla giornata. Presenti le famiglie dei giovani avieri, oltre ad autorità militari e civili.
Sorvolo del 61° Stormo a conclusione della cerimonia a Taranto
A chiudere la cerimonia, il sorvolo di una formazione di velivoli del 61° Stormo, reparto di Lecce Galatina specializzato nell’addestramento dei piloti.
Per Cirino, come per gli altri 518 giurati, il giuramento segna l’ingresso ufficiale nei ranghi della Forza Armata.