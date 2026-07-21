Sara Cirino giura nell'Aereoutica Militare: orgoglio mercoglianese Il Giuramento a Taranto della giovane irpina

Sara Cirino, di Mercogliano, in provincia di Avellino, ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana venerdì scorso, insieme ad altri 518 avieri volontari in ferma iniziale del 30° Corso "Nereo II". La cerimonia si è tenuta alla Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto.

Il giuramento di Sara Cirino celebrato anche dall’Aeronautica Militare

Il giuramento di Cirino è stato ripreso anche sulla pagina ufficiale dell’Aeronautica Militare, che ha dedicato un post alla giornata. Presenti le famiglie dei giovani avieri, oltre ad autorità militari e civili.

Sorvolo del 61° Stormo a conclusione della cerimonia a Taranto

A chiudere la cerimonia, il sorvolo di una formazione di velivoli del 61° Stormo, reparto di Lecce Galatina specializzato nell’addestramento dei piloti.

Per Cirino, come per gli altri 518 giurati, il giuramento segna l’ingresso ufficiale nei ranghi della Forza Armata.