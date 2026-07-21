Ferrante: "Stiamo lavorando per il bene di Ariano: dateci solo il tempo" "Non dobbiamo distruggere ciò che è stato fatto da chi c'era prima, ma portarlo a termine"

"Siamo un gruppo coeso, alcuni innocentemente inesperti di dinamiche politiche ma tutti pienamente consapevoli e motivati. Abbiamo un obiettivo comune: risollevare la città.

E questa sarà la nostra missione. Siamo per voi cittadini, non abbiamo altri interessi se non quello di fare bene per Ariano senza alcuna distinzione, dal centro alle periferie e zone rurali".

A parlare è il sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante, nel giorno della festa di piazza per la sua vittoria.

Ferrante è salito sul palco con la sua squadra, qualcuno assente perchè in vacanza e ha elencato una serie di novità importanti, sulle quali si sta concentrando l'amministrazione comunale da egli guidata. Ecco il video completo.

E' stato fin troppo chiaro e determinato su un concetto: "Non dobbiamo distruggere ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione, opere pubbliche e quant'altro, ma semplicemente adoperarci per portarle avanti e a termine nel più breve tempo possibile senza ostruzionismo.

L'ostilità non serve. La città ha solo bisogno di risposte e le richieste sono tantissime. Ho visitato diverse contrade, accompagnato dalla polizia municipale ed è un disastro. Aiutateci anche voi come state già facendo, consigliateci e correggeteci. Insieme renderemo grande questa città. Sovete solo avere pazienza e darci il tempo".