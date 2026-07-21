Ferrante: "Stiamo lavorando per il bene di Ariano: dateci solo il tempo"

"Non dobbiamo distruggere ciò che è stato fatto da chi c'era prima, ma portarlo a termine"

ferrante stiamo lavorando per il bene di ariano dateci solo il tempo

A parlare è il sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante, nel giorno della festa di piazza per la sua vittoria elettorale...

Ariano Irpino.  

"Siamo un gruppo coeso, alcuni innocentemente inesperti di dinamiche politiche ma tutti pienamente consapevoli e motivati. Abbiamo un obiettivo comune: risollevare la città.

E questa sarà la nostra missione. Siamo per voi cittadini, non abbiamo altri interessi se non quello di fare bene per Ariano senza alcuna distinzione, dal centro alle periferie e zone rurali".

A parlare è il sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante, nel giorno della festa di piazza per la sua vittoria.

Ferrante è salito sul palco con la sua squadra, qualcuno assente perchè in vacanza e ha elencato una serie di novità importanti, sulle quali si sta concentrando l'amministrazione comunale da egli guidata. Ecco il video completo. 

E' stato fin troppo chiaro e determinato su un concetto: "Non dobbiamo distruggere ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione, opere pubbliche e quant'altro, ma semplicemente adoperarci per portarle avanti e a termine nel più breve tempo possibile senza ostruzionismo.

L'ostilità non serve. La città ha solo bisogno di risposte e le richieste sono tantissime. Ho visitato diverse contrade, accompagnato dalla polizia municipale ed è un disastro. Aiutateci anche voi come state già facendo, consigliateci e correggeteci. Insieme renderemo grande questa città. Sovete solo avere pazienza e darci il tempo". 

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