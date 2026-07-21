"Domani avrei compiuto 70 anni", i familiari ricordano Michelangelo Ciarcia Domani la messa in suffragio e l'evento benefico per ricordare l'ex presidente dell'Alto Calore

Una messa in suffragio e una raccolta fondi benefica per ricordare Michelangelo Ciarcia, morto lo scorso gennaio improvvisamente. Già Sindaco di Venticano, già Amministratore unico dell’Alto Calore, Imprenditore di successo Ciarcia è stato stroncato da un arresto cardiaco.

"Domani avrei compiuto 70 anni - si legge in un post affidato dai familiari ai social e scritto in prima persona, come se fosse stato lo stesso Ciarcia ad annotare -. Avevo immaginato questo giorno come una grande festa: un'occasione per ritrovarci, sorridere, condividere un abbraccio e creare ancora nuovi ricordi insieme. Il destino, però, ha scritto una storia diversa. Domani non sarò lì con voi, ma c'è un desiderio che resta immutato: vorrei che fossero presenti tutti coloro che mi hanno conosciuto, che hanno incrociato il loro cammino con il mio, che hanno condiviso con me un sorriso, una risata o anche solo un momento di vita. Perché nessuno muore davvero finché continua a vivere nel cuore di chi lo ama e lo ricorda". Si legge in un post comparso sulla pagina social dell'ex presidente dell'Alto Calore di Avellino.

Domani alle ore 19:00 presso la Chiesa di Santa Maria e Sant'Alessio di Venticano ci sarà una Santa Messa in suffragio di Ciarcia. "Al termine, ci ritroveremo a Casa Ciarcia per un momento di condivisione e di celebrazione della vita, ricordando insieme ciò che abbiamo vissuto. Infine, per onorare la mia memoria e trasformare il ricordo in un gesto concreto di speranza, la mia famiglia ha promosso una raccolta fondi a sostegno di UNICEF Italia. Sarà il modo più bello per far sì che l'amore ricevuto continui a generare vita, futuro e speranza per chi ne ha più bisogno". Si chiude così il post che viene scritto in maniera diretta, come se fosse stato lo stesso Ciarcia ad affidare ai social un invito di impegno e memoria.