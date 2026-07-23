Sara Pannese: "Buone notizie per il settore agricolo, ecco cosa bisogna sapere" Opportunità per il settore: oltre 65 milioni dalla Regione Campania

"Il rilancio delle nostre aree interne passa inevitabilmente per il sostegno a chi vive e lavora la terra. La Regione Campania ha riprogrammato oltre 65 milioni di euro del complemento di sviluppo rurale (Csr) 2023-2027, destinati direttamente alle imprese agricole e ai territori.



Come assessorato all'agricoltura - afferma Sara Pannese insieme al sindaco Mario Ferrante - il nostro compito è anche quello di informare tempestivamente tutte le aziende di Ariano Irpino sulle opportunità in arrivo. Il comune non può partecipare direttamente a questi bandi, ma si tratta di misure di vitale importanza per gli imprenditori del nostro comparto:

45 milioni di euro per garantire la continuità del sostegno al reddito delle aziende agricole che operano in aree con vincoli naturali e territoriali.

Quasi 28 milioni di euro per il benessere animale, con un nuovo bando previsto.

Oltre 14 milioni di euro per gli interventi agro-climatico-ambientali, tra cui il prezioso sostegno all'agricoltura biologica.

Risorse confermate per gli investimenti mirati all'ammodernamento, alla competitività e alla valorizzazione delle nostre eccellenze.

Questi fondi rappresentano un'occasione preziosa per le nostre realtà territoriali, fondamentali per contrastare lo spopolamento e rendere l'agricoltura sempre più competitiva, sostenibile e resiliente. Noi siamo al vostro fianco per assicurarci che nessuna di queste opportunità passi inosservata. Continuiamo a fare squadra per il futuro delle nostre produzioni!".

