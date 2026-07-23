Sara Pannese: "Buone notizie per il settore agricolo, ecco cosa bisogna sapere"

Opportunità per il settore: oltre 65 milioni dalla Regione Campania

sara pannese buone notizie per il settore agricolo ecco cosa bisogna sapere

L'annuncio di Sara Pannese insieme al sindaco Mario Ferrante...

Ariano Irpino.  

"Il rilancio delle nostre aree interne passa inevitabilmente per il sostegno a chi vive e lavora la terra. La Regione Campania ha riprogrammato oltre 65 milioni di euro del complemento di sviluppo rurale (Csr) 2023-2027, destinati direttamente alle imprese agricole e ai territori.

Come assessorato all'agricoltura - afferma Sara Pannese insieme al sindaco Mario Ferrante - il nostro compito è anche quello di informare tempestivamente tutte le aziende di Ariano Irpino sulle opportunità in arrivo. Il comune non può partecipare direttamente a questi bandi, ma si tratta di misure di vitale importanza per gli imprenditori del nostro comparto:

45 milioni di euro per garantire la continuità del sostegno al reddito delle aziende agricole che operano in aree con vincoli naturali e territoriali.

Quasi 28 milioni di euro per il benessere animale, con un nuovo bando previsto.

Oltre 14 milioni di euro per gli interventi agro-climatico-ambientali, tra cui il prezioso sostegno all'agricoltura biologica.

Risorse confermate per gli investimenti mirati all'ammodernamento, alla competitività e alla valorizzazione delle nostre eccellenze.

Questi fondi rappresentano un'occasione preziosa per le nostre realtà territoriali, fondamentali per contrastare lo spopolamento e rendere l'agricoltura sempre più competitiva, sostenibile e resiliente. Noi siamo al vostro fianco per assicurarci che nessuna di queste opportunità passi inosservata. Continuiamo a fare squadra per il futuro delle nostre produzioni!".
 

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