Ariano, Serra di sopra: "Vi racconto cosa accade qui ogni giorno" L'appello di una donna esasperata

"Neppure il tempo di svegliarsi che alle 6.40 già se ne va. Torna poi con tutta comodità tra le 13.30-14.00, sparisce poi di nuovo alle 15.30, per poi ritornare intorno alle 21.40".

Da due mesi accade questo in località Serra di sopra ad Ariano Irpino. Parliamo dell'acqua naturalmente. A contattarci per segnalarci questa situazione di disagio è la signora Aurelia, ex dipendente dell'ufficio anagrafe, oggi in pensione.

"Nessuno si lamenta perchè evidentemente, avendo un pozzo da cui rifornirsi, non avverto il problema. Qui la situazione è stata sempre precaria, ma ora da due mesi siamo in queste condizioni e non sappiamo davvero a chi rivolgerci. E' davvero una croce. Quando è troppo è troppo. Davvero non ce la facciamo più".

Accade nei pressi della Rsa Minerva. Zona già interessata negli anni scorsi da un problema piuttosto serio, sembrerebbe risolto grazie all'ottimo lavoro svolto.