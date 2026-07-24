Ariano, Serra di sopra: "Vi racconto cosa accade qui ogni giorno"

"Neppure il tempo di svegliarsi che alle 6.40 già se ne va. Torna poi con tutta comodità tra le 13.30-14.00, sparisce poi di nuovo alle 15.30, per poi ritornare intorno alle 21.40".
Da due mesi accade questo in località Serra di sopra ad Ariano Irpino. Parliamo dell'acqua naturalmente. A contattarci per segnalarci questa situazione di disagio è la signora Aurelia, ex dipendente dell'ufficio anagrafe, oggi in pensione.
"Nessuno si lamenta perchè evidentemente, avendo un pozzo da cui rifornirsi, non avverto il problema. Qui la situazione è stata sempre precaria, ma ora da due mesi siamo in queste condizioni e non sappiamo davvero a chi rivolgerci. E' davvero una croce. Quando è troppo è troppo. Davvero non ce la facciamo più".
Accade nei pressi della Rsa Minerva. Zona già interessata negli anni scorsi da un problema piuttosto serio, sembrerebbe risolto grazie all'ottimo lavoro svolto.