Il futuro dell'Irpinia: Pierluigi Melillo interroga Fausto Picone e Nello Pizza Incontro interessante allo Sturno sport festival: riflettori puntati su aree interne e spopolamento

Dalle dinamiche della città capoluogo, ben sviscerate dal direttore di Otto Channel e Ottopagine Pierluigi Melillo definito dal consigliere provinciale Franco Di Cecilia icona del giornalismo in irpinia, con i due ospiti, sindaco e presidente della provincia di Avellino Nello Pizza e Fausto Picone, al tema rovente delle infrastrutture e spopolamento nelle aree interne. Una disamina a 360 gradi sul palco dello Sturno sport festival.

Così Fausto Picone presidente della provincia di Avellino

“Ho avuto il piacere di visitare Sturno due bellissime strutture sportive, uno dei pochi paesi in Irpinia che vanta questo primato. Il liceo dedicato allo sport è senza dubbio una eccellenza. Stiamo cercando di capire in che modo poter dare una mano per il completamento di alcune strutture. Lo sport del resto è una delle componenti importanti per incentivare il turismo nelle nostre aree interne. E’ un qualcosa chè può ritornare utile anche a noi come ente provincia per la promozione di questo settore. C’è poi il tema delle infrastrutture che è la base di partenza per qualsiasi tipo di investimento e promozione territoriale e qui in particolare, è in gioco una sfida importante”.

Dello stesso avviso il sindaco di Avellino Nello Pizza

“Le aree interne sono il cuore dell’Irpinia. Lo sport è un’ottima occasione per trattenere i giovani su questi territori e combattere quindi lo spopolamento sempre più dilagante. Fondamentale è anche il tema delle infrastrutture. Se ne parla tanto in questi giorni, sembra che il pericolo sia scampato ma non dobbiamo abbassare la guardia, lavorare e insistere perché è proprio da qui che noi costruiamo oggi il futuro dei nostri territori, destinati altrimenti a rimanere senza abitanti”.

Tra i presenti all’incontro istituzionale, la consigliera comunale di Ariano nonchè vice presidente della Lega irpina Mimma Giuliani che ha avuto un colloquio diretto con il numero uno di palazzo Caracciolo e l’assessore delegato alla valorizzazione del territorio del comune di Grottaminarda Marisa Graziano. A fare gli onori di casa il sindaco Vito Di Leo insieme al consigliere provinciale Franco Di Cecilia.