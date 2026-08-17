Il Ministro dona il sangue in piazza: chi dona sangue dona vita Il ministro Piantedosi ha donato in piazza a Pietrastornina

DonatoriNati ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue a Pietrastornina, in provincia di Avellino, in sinergia con il Circolo socio culturale PetraStrumilia, presieduto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Lo stesso ministro ha voluto compiere un gesto di solidarieta', donando il sangue. Grande partecipazione della comunita' locale. "Queste iniziative danno la possibilita' di confrontarsi su temi importanti e soprattutto di dare un esempio ai giovani, affinche' diventino parte attiva di un progetto di crescita e sviluppo delle nostre comunita', che non puo' non passare dal senso civico e dal rispetto della legalita'", spiega il presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli. Un evento che sottolinea l'importanza della sinergia istituzioni e mondo del volontariato per diffondere la cultura del dono. "Donare il sangue", ha aggiunto, "e' mettere insieme tre valori fondamentali: sicurezza, legalita' e generosita', affinche' le future generazioni, seguendo l'esempio delle istituzioni, facciamo proprio l'appello alla donazione di sangue, perche' Chi Dona sangue, dona vita", ricorda il presidente nazionale DonatoriNati, Claudio Saltari.