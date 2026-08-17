Scandone Avellino: via alla nuova stagione per i lupi Il club: "Entusiasmo, determinazione e grande voglia di lavorare"

È iniziata la stagione sportiva 2026/2027 della Scandone Avellino, pronta per nel campionato di Serie B Nazionale. "Al PalaDelMauro, la squadra biancoverde è stata accolta dal presidente Marco Trasente, dal direttore generale Giulio Pastena e dal main sponsor Marco De Matteis, che hanno rivolto il proprio saluto agli atleti e allo staff dando ufficialmente il via alla nuova annata. - si legge nella nota diffusa - La formazione si è quindi ritrovata agli ordini di coach Ciro Dell’Imperio, affiancato dagli assistenti Abate e Bellizzi e dal club manager Scannapieco".

Domani il primo allenamento

"La prima giornata è stata dedicata all’accoglienza degli atleti, alla distribuzione del materiale tecnico, ai test e alle misurazioni con il preparatore fisico, ai colloqui con lo staff tecnico e agli incontri con il mental coach. La preparazione entrerà nel vivo domani, martedì 18 agosto, quando, a partire dalle ore 19:00, la squadra sosterrà il primo allenamento ufficiale sul parquet del PalaDelMauro. Comincia così il percorso della Scandone Avellino verso il prossimo campionato di Serie B Nazionale: una nuova stagione da affrontare con entusiasmo, determinazione e grande voglia di lavorare. La nuova avventura biancoverde è ufficialmente cominciata".