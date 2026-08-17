Avellino-Arezzo: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 21) la gara contro i toscani per i lupi al "Partenio-Lombardi"

Domani, alle 9.30, inizierà la prevendita biglietti per la gara Avellino-Arezzo, in programma sabato (ore 21) al "Partenio-Lombardi" e valido per la prima giornata del campionato di Serie B. "Fase di prelazione dedicata ai possessori della Branco Card: coloro i quali che non hanno sottoscritto l’abbonamento e hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto nella giornata di martedì 18 agosto. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 19 agosto 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili)".

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 • Ridotto Under: 15

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 • Ridotto Under: 22

* Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2012)

Ridotti: i biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65 (nati prima del 31/12/1961), ragazzi (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2011), donne. I bambini nati dal 2021 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni aggiuntive: il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio – Lombardi saranno aperti dalle ore 19:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Arezzo online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Orari biglietteria. La biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura: da martedì 18 a venerdì 21 agosto: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00;sabato 22 agosto (giorno gara Avellino - Arezzo): dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 ad inizio partita".