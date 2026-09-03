O pere e 'o musso, Avellino piange Costantino il re dello street food in città Si è spento a 73 anni lo storico ambulante del capoluogo irpino

Dolore ad Avellino per la morte di Costantino Chiocchi, storico venditore ambulante del capoluogo irpino, protagonista negli anni dello street food in città, con il suo camice e il suo carretto.

L'antico mestiere

Costantino nella sua vita ha tramandato un antico lavoro: quello del carnacuttaro, un antico mestiere di strada tipico della Campania. Un mestiere che nel tempo è sempre più a rischio scomparsa, ma di cui per decenni Costantino è stato custode.

"Addio al re ro piede e o musso"

Venditore di piede e musso, carni bollite tra le strade della città è stato presenza affezionata e discreta di Avellino, attraverso il tempo e le sue trasformazione. Costantino il re del piede e del musso, dello street food in città, si è spento questa mattina e sono tantissime le manifestazioni di cordoglio che stanno, raggiungendo i suoi familiari e parenti.