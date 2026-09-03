Quattrograna, Festa: Durante il mio mandato ho affidato lavori per 5 milioni Festa: dal quartiere dormitorio al restyling, ora finalmente case dignitose per 40 famiglie

È stato completato l’intervento di riqualificazione del quartiere Quattrograna, un progetto che, come spiega l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, ha visto l’affidamento di lavori per circa 5 milioni di euro durante il suo mandato.

Da Quartiere dormitorio al restyling

«Durante il mio mandato ho affidato lavori per circa 5 milioni di euro per riqualificare gli alloggi comunali, per sistemare le aree verdi e il manto stradale e per realizzare questo centro sociale a favore della comunità locale», ha spiegato Festa in un video, «Quattrograna negli ultimi anni è sembrato più un quartiere dormitorio. Ho voluto realizzare il centro sociale che fungesse un po’ da punto di aggregazione degli abitanti della zona. Un intervento importantissimo per la città, un intervento importantissimo per tutta Quattrograna, un intervento che darà la possibilità a circa 40 famiglie, finalmente, di vedersi assegnato un alloggio dignitoso»