Maltempo, torna l'allerta meteo in Campania: ecco dove Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale

La Protezione Civile della Regione Campania per oggi, giovedì 3 settembre 2026, ha diramato una allerta meteo gialla valida oggi, dalle 13 alle 21, su tutta la Campania con esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Avviso di allerta meteo gialla per temporali intensi localizzati

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

Rischio idrogeologico esteso: fenomeni e raccomandazioni per i comuni

L’avviso, emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Indicazioni operative per le autorità locali di Protezione Civile

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

Venti forti e sollecitazioni atmosferiche: attenzione a verde pubblico e strutture esposte

In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.