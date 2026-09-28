Ariano: "Abbiamo un ospedale che merita grande attenzione e rispetto" La lettera di una paziente indirizzata alla direzione e a tutto il personale della struttura

"Desidero esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine a tutto il personale incontrato durante i miei percorsi di cura. Un ringraziamento va al pronto soccorso e all'ambulatorio di ortopedia, in particolare al dottore Aufiero, per la professionalità e la grande disponibilità dimostrate.

Un elogio speciale all'intero reparto di neurologia. Ringrazio il primario e tutta la sua équipe medica e infermieristica per l'alta competenza e l'organizzazione esemplare del reparto. Consentitemi un ringraziamento di cuore e particolare al dottore Capaldo: un medico di eccezionale professionalità e umanità, attento, scrupoloso, sempre cortese e disponibile. Un vero punto di riferimento per alta competenza e sensibilità".

E' la lettera di una paziente indirizzata attraverso la nostra redazione alla direzione e a tutto il personale dell'opedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

"In tutti i reparti ho trovato personale altamente qualificato, umano, cortese e disponibile. Un ambiente pulito, ordinato e rispettoso, dove il paziente viene trattato come un essere umano e non come un numero. Grazie di cuore a tutti voi per il prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con dedizione".