Montefredane: inaugurata la piazzetta intitolata a Ciriaco De Mita A deciderlo è stata l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Aquino

Inaugurata a Montefredane in via Padre Pio, una piazzetta intitolata allo statista Ciriaco De Mita nel quarto anniversario della sua scomparsa, celebrato lo scorso 26 maggio.

La decisione, si legge in una nota dell’amministrazione comunale, nasce dalla volontà di rendere omaggio “ad una delle figure più autorevoli della storia politica ed istituzionale italiana del secondo dopoguerra, protagonista indiscusso della vita democratica del Paese e punto di riferimento per intere generazioni di amministratori, cittadini e uomini delle istituzioni".

Secondo l’amministrazione guidata dal sindaco Ciro Aquino, De Mita ha rappresentato “per l’Irpinia ed il Mezzogiorno una voce autorevole e lungimirante, capace di coniugare visione nazionale e profondo legame con i territori”.

Nella foto il sindaco Ciro Aquino nonchè presidente provinciele della Lega, insieme alla vice presidente della Lega irpina Mimma Giuliani e al presidente della provincia di Avellino Fausto Picone.

Nel corso della sua lunga esperienza politica ed istituzionale, lo statista irpino ha ricoperto incarichi di altissimo prestigio, distinguendosi per capacità di analisi, passione civile e costante attenzione ai temi dello sviluppo delle aree interne e della partecipazione democratica.

"Con questa intitolazione - sottolinea l’amministrazione comunale - intendiamo non soltanto custodire la memoria di un grande protagonista della vita pubblica italiana, ma anche trasmettere alle giovani generazioni il valore dell’impegno politico, del confronto democratico e del servizio alle istituzioni".

E' stata la Prefettura di Avellino a rilasciare le dovute autorizzazioni, previste dalla normativa vigente in materia di toponomastica. Ieri alla presenza dei familiari, vertici provinciali della Lega ed altre autorità istituzionali, l’apposizione della targa commemorativa e toponomastica.