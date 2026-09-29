Ariano, cumuli di rifiuti davanti alle ecoisole: Irpiniambiente non ce la fa più Operai costretti a selezionare l'immondizia, il servizio di questo passo rischia davvero di fermarsi

La foto è stata scattata poco fa in contrada Manna ad Ariano Irpino. "Ecosole" sono di nome, carrellati pieni di rifiuti non differenziati, umido fantasma ovunque, cumuli di immondizia nei recinti delle strutture ecologiche.

La fotografia attuale di Irpiniambiente è questa. Per gli addetti ai lavori è diventato davvero impossibile gestire il servizio ad Ariano Irpino, una delle realtà più incivili e menefreghiste.

Rifiuti non conformi in molte zone, dal cimitero, nelle contrate Stratola, Casone, Manna, tanto per citarne alcune. In pochi differenziano i rifiuti.

Per gli operatori, che ci mettono la faccia ogni giorno, facendo anche più del dovuto ed intervenendo anche in situazioni non di loro competenza è diventato davvero difficile fronteggiare questa situazione di caos generale. E vi è il serio rischio se non vi sarà una svolta decisiva che il servizio possa subire davvero un stop. Nelle attuali condizioni è impossibile operare. Operai costretti a selezionare i rifiuti nei casi più estremi.

A vedere alcuni cumuli sembra di essere tornati agli anni critici dell'emergenza rifiuti. Eppure i risultati sono stati evidenti nel corso degli anni attraverso il porta a porta con una percentuale che da livelli zero ha raggiunto anche il 75%.

Oggi serve assolutamente un cambio di passo. E' inconcepibile che gli operatori debbano imbattersi ogni mattina con cumuli di immondizia davanti alle ecoisole. E parliamo di rifiuti non conformi, tra cui anche residui di cantieri che necessitano di essere smaltiti altrove. Ma il peggio forse deve ancora arrivare.

Stamane intanto dopo la nostra segnalazione di ieri il comune ha provveduto a bonificare il piano di zona. Ecco le immagini.