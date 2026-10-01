Santo Stefano del Sole piange Guido Greci, volontario dal cuore d'oro Il cordoglio della comunità e della protezione civile : aveva 64 ani

Dolore e cordoglio a Santo Stefano del Sole per la morte di Guido Greci, volontario della protezione civile. Guido aveva 64 anni ed è morto dopo una lunga battaglia contro un male che non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio di Capriglione

"Ci sono persone che lasciano un segno indelebile nei primi passi di un cammino condiviso, e Guido è stato esattamente questo per il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile di Santo Stefano del Sole". Racconta Matilde Capriglione.

"Ricordo ancora quando, da ex coordinatrice — all'epoca appena ventitreenne, una ragazza giovane e una delle poche donne in quel contesto — guardavo a questa nuova avventura con tanta speranza e tanta emozione. In Guido ho trovato fin da subito una disponibilità rara, una profonda bontà, un sorriso accogliente e la voglia genuina di costruire qualcosa di grande per la nostra comunità.

Anche quando le vicende personali e familiari lo hanno costretto a fare un passo indietro, e nonostante i lunghi anni trascorsi a combattere con coraggio contro un brutto male, la sua luce non si è mai affievolita. In uno dei nostri ultimi incontri ho ritrovato proprio quello: quel dolce sorriso che non si era mai spento, quella voglia di fare e quella generosità nel donare consigli che non erano mai svanite.

Guido non si è limitato a fare il volontario: ha coinvolto la sua stessa famiglia nella Protezione Civile. Ricordo con profondo affetto Paola, sempre al suo fianco, e il genero Salvatore, costantemente disponibili e presenti. Dai momenti più intensi come quelli del 2012 fino ai grandi eventi del 2014, la loro presenza è stata un punto di riferimento costante.

Se oggi il nostro gruppo è quello che è, lo dobbiamo anche a lui e a tutti i primi volontari che fin dal primo giorno hanno camminato insieme a noi.

Grazie Guido. Grazie per tutto quello che hai fatto, per il tempo che ci hai dedicato e per i preziosi consigli che mi hai donato. A nome di tutti i volontari della Protezione Civile, ti chiediamo solo una cosa: continua a guardarci e a guidarci da lassù.

Un abbraccio stretto e le nostre più sentite condoglianze a Paola, Salvatore, Angela, Giovanna, Carmine e al piccolo Gerardo". Conclude Capriglione.