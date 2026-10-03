Verde pubblico e sicurezza: rimosso albero pericolante davanti alle scuole E' accaduto ad Ariano Irpino. Sarà sostituito con una nuova piantumazione

"La sicurezza dei cittadini, e in particolar modo degli studenti, torna al centro della notra azione amministrativa".

Nelle scorse ore, con ordinanza sindacale del sindaco Mario Ferrante e su indirizzo dell'assessore all'ambiente Sara Pannese, è stato portato a termine un delicato ma fondamentale intervento nel piazzale antistante gli edifici scolastici a Piano della Croce.

Operatori specializzati sono intervenuti su un grosso albero che risultava completamente secco già da più di un anno.

"La pianta - fanno sapere dal palazzo di città -costituiva un rischio di caduta imminente, rappresentando un pericolo non più tollerabile per l'incolumità dei ragazzi, genitori e personale scolastico che ogni giorno transitano nell'area.

Essendo l'albero completamente secco, non è stato possibile eseguire una potatura, motivo per cui si è proceduto direttamente all'abbattimento e alla rimozione completa dell'esemplare".

L'amministrazione comunale intanto rassicura la cittadinanza: "Nel pieno rispetto del bilancio arboreo nello stesso punto verrà presto piantato un nuovo albero".

"L'operazione - si legge nella nota - non rappresenta un intervento isolato, ma rientra in un piano di manutenzione del verde pubblico più ampio. Nei prossimi mesi, infatti, sono previsti ulteriori interventi sia all'interno della Villa Comunale che in altre zone del nostro territorio.

La sicurezza dei nostri ragazzi e dei cittadini viene prima di tutto, non possiamo permetterci di rincorrere le emergenze - fanno sapere dall'amministrazione - con la stessa determinazione e concretezza, continueremo questo fondamentale lavoro di ripristino e cura del nostro patrimonio arboreo".