Avellino: spuntano nuove soluzioni nella pausa Nazionali Domani l'Under 21 con Italia-Polonia per Moruzzi e Faticanti

Una domenica di lavoro al "Partenio-Lombardi" per l’Avellino: dopo il 2-0 nel test contro il Napoli a Castel Volturno, rompete le righe per 24 ore con il ritorno anticipato nell’impianto sportivo di contrada Zoccolari per i lupi perché sarà settimana corta verso la gara casalinga contro la Sampdoria. Al "Partenio-Lombardi", venerdì alle 20.30, riprenderà la Serie B e lo staff tecnico spera di recuperare anche Cancellotti. Il difensore punta all’accelerazione al pari di Simic.

Occhio ad Adamo per la fascia destra

Domani, alle 18.15, sarà secondo e ultimo match nella finestra Nazionali per l’Italia Under 21 e l’Avellino guarda a Moruzzi e Faticanti, che rientreranno in Irpinia da Pescara nelle ore successive. La prospettiva di un ritorno a stretto giro rispetto alla gara ufficiale dei biancoverdi porta all’ipotesi di rotazione iniziale per la fascia sinistra con Sala in preallarme per sostituire Moruzzi. Dall’altra parte occhio allo sprint di Adamo nella sosta Nazionali.

Cheddira o Favilli con Russo

In attacco si apre il ballottaggio Cheddira-Favilli con Russo che sembra inamovibile in virtù della continuità di gol e prestazioni nell’avvio stagionale. Palmiero appare destinato al ritorno in mediana.