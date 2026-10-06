Grottaminarda: aperte le iscrizioni al servizio refezione scolastica Ecco tutte le informazioni per le famiglie

Il comune di Grottaminarda, informa che da domani, mercoledì 7 ottobre, sono aperte le iscrizioni al servizio refezione per l’anno scolastico 2026/2027.

A breve sarà comunicata la data ufficiale di inizio del servizio, si stanno ultimando gli ultimi dettagli della nuova mensa scolastica, una struttura costruita ex novo, classe nzeb, ossia ad energia "quasi zero", un edificio antisismico, dotato di ambienti funzionali e moderni.

Intanto queste le modalità di iscrizione:

A) Per gli alunni che non hanno mai utilizzato il Servizio di Refezione, sia che siano iscritti alla scuola dell’Infanzia, alla Primaria o alla Secondaria di Primo Grado, è necessario fare domanda sulla piattaforma telematica “Servizi scolastici digitali” del Comune.

B) Per gli alunni già iscritti lo scorso anno vi è già la domanda precedente, si può quindi procedere direttamente all'acquisto dei pacchetti per l’anno scolastico 2026/2027.

C) Per gli alunni iscritti lo scorso anno ma che non intendono usufruire del servizio è necessaria una comunicazione all'ente a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it, oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune negli orari di apertura al pubblico.

È importante per l'Ente, in questa fase, riuscire ad avere contezza del numero esatto di alunni che utilizzeranno il servizio al fine di un'organizzazione ottimale, da qui la richiesta di collaborazione alle famiglie. Questo il link utile per accedere direttamente ai “Servizi scolastici digitali”: grottaminarda.simeal.it/portalecittadino/login