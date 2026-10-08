Dalla festa alla carità: il dono delle tute ai detenuti del carcere di Ariano L'iniziativa è stata accolta con grande soddisfazione dalla direzione del peniteziario arianese

Dalla festa alla carità. Grazie alla generosità di tutti coloro che hanno contribuito alle feste di Sant’Antonio e Sant’Agostino, e all’impegno della Caritas parrocchiale, sono state benedetto 50 tute destinate ai detenuti della casa circondariale Pasquale Campanello di Ariano Irpino.

La consegna, direttamente nelle mani del cappellano don Roberto Di Chiara e della volontaria Annamaria Castagnozzi è avvenuta nella chiesa di Sant'Agostino.

"Un piccolo gesto di attenzione e vicinanza verso “gli ultimi degli ultimi”. Un impegno preso che oggi diventa carità concreta. Grazie a tutti!"

Si tratta di un progetto iniziato nel Natale di un anno fa e che ha visto il grande coinvolgimento e impegno solidale da parte del comitato e della comunità parrocchiale. L'iniziativa è stata accolta con grande soddisfazione dalla direzione del penitenziario arianese.