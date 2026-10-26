Ariano:"Lasciate aperto il cimitero, orario continuato, almeno in questi giorni" L'appello di tante famiglie al sindaco e all'amministrazione comunale

"Lasciate aperto il cimitero, orario continuato, almeno in questi giorni che precedono la commemorazione dei defunti ad Ariano Irpino, così come avviene a Grottaminarda e in altri comuni dell'Irpinia".

La disposizione nel comune ufitano è partita lo scorso 22 ottobre e resterà in vigore fino al prossimo 6 novembre 2026. Ed è sicuramente una scelta intelligente e molto apprezzata dalla popolazione.

"Ci chiediamo come mai ad Ariano Irpino, tutto questo non è stato reso possibile? Rivolgiamo un appello al sindaco Mario Ferrante, all'amministrazione comunale e al presidente del civico consesso Antonio Della Croce affinchè si possa realizzare anche qui". Fin qui la segnazione indirizzata al nostro giornale.

La richiesta ci è pervenuta da molte famiglie. Attualmente gli orari di accesso al luogo sacro sono i seguenti: 8-12 e 15-19.

"Ci rechiamo al cimitero con la fretta di dover uscire al suono di una sirena. A nulla è valso finora il nostro appello per l'apertura domenicale, ma almeno in queste giornate veniteci incontro".

Questa la nota odierna del comuna di Ariano Irpino:

Nelle giornate di domenica 1° novembre (Ognissanti) e lunedì 2 novembre (Commemorazione dei Defunti) sarà invece garantita l’apertura continuata dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a rispettare gli orari indicati, al fine di consentire un regolare svolgimento delle visite in un clima di rispetto, decoro e raccoglimento.

Non è sufficiente, anzi rientra nella normalità, per un afflusso ordinato sarebbe stato opportuno sin da ora garantire l'apertura continuata del camposanto.