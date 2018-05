Programma Sviluppo Rurale, si è insediato il comitato In Regione Campania. Petracca: un miliardo e ottocento milioni di euro per lo sviluppo agricolo

Presso la Sala Giunta “Francesco De Sanctis” della Regione Campania si è insediato il Comitato d’indirizzo, supporto e verifica dell’attuazione del Psr Campania, coordinato da Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, su designazione del Governatore Vincenzo De Luca.

All’incontro erano presenti i vertici regionali delle organizzazioni di categoria. Hanno partecipato Filippo Diasco, direttore generale Politiche Agricole della Regione Campania, e Franco Alfieri, capo della segreteria del presidente De Luca.

«L’incontro di insediamento del tavolo – commenta Petracca – è stato utile per affrontare una prima, ampia panoramica sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale che, è bene ricordarlo, prevede l’impiego di un miliardo e ottocento milioni di euro destinati allo sviluppo agricolo e rurale della Campania, il secondo su scala nazionale per consistenza economica. Sono oggettivamente emerse alcune criticità, legate in particolare alla spesa e non alla programmazione delle risorse che è in fase davvero avanzata».

«Nel prossimo incontro già programmato – aggiunge Petracca – avvieremo un monitoraggio misura per misura,tipologia per tipologia, per avere un quadro davvero esaustivo dei punti di forza e di quelli di debolezza del programma. Emerge da subito con forza che è necessaria con immediatezza una riorganizzazione della macchina burocratica, tra sedi periferiche ed uffici centrali, con l’obiettivo concreto di semplificare e velocizzare le procedure. E’ mio impegno convocare questo tavolo in maniera costante, direi permanente, perché possa essere uno strumento operativo e concreto, come da mandato ricevuto dal Governatore».

Intanto, nella seduta ultima di Commissione Agricoltura, è stato dato un ulteriore impulso agli iter relativi a tre importanti proposte di legge: sulla disciplina degli agriturismo, sul sostegno alla castanicoltura e sulla gestione faunistico-venatoria del cinghiale. «Sono tre provvedimenti – spiega il presidente Petracca – di grande rilievo perché fanno riferimento a tre specificità campane sul piano della ruralità e dell’agricoltura, tre materie che necessitano di una nuova e moderna disciplina. In tempi rapidi approveremo i tre testi in Commissione attraverso la consueta collaborazione tra maggioranza ed opposizione per poi arrivare a licenziare presto in Aula le tre leggi che andranno a colmare un vuoto normativo e su cui organizzazioni di categoria, operatori, produttori da tempo attendono una risposta».