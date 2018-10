Cisal Metalmeccanici,Centrella il nuovo coordinatore nazionale Sacco: rilancia il settore, sostieni il Mezzogiorno

“Auguri di buon lavoro all’amico Giovanni Centrella, eletto coordinatore nazionale della Cisal metalmeccanici” . E' l'augurio diffuso a mezzo stampa da Fausto Sacco responsabile politico organizzativo regionale di Rivoluzione Cristiana e responsabile provinciale di Democrazia Cristiana.

"Il settore metalmeccanico in Italia rappresenta un indotto importante per l’economia nazionale, ma i sindacati più volte non hanno saputo essere i punto di riferimenti importanti per i lavoratori e per un confronto con le aziende. Il sindacato in genere per il lavoratore è stata una grande vittoria di libertà e democrazia ma gli stessi non sempre hanno saputo far prevalere il bene comune. Sono convinto che Giovanni Centrella saprà rilanciare l’attività sindacale della Cisal ma ancor meglio saprà portare una ventata di novità nel settore metalmeccanico nazionale. Centrella da avellinese, già da domani, credo che debba farsi carico di aprire una trattativa seria con il governo sul futuro della FCA di Pratola Serra per il rilancio di uno stabilimento d’eccellenza nel mezzogiorno d’Italia. Noi democratici cristiani della Campania siamo orgogliosi e contenti di sapere che a capo di un sindacato nazionale come la Cisal metalmeccanici ci sia una persona capace e competente come Giovanni Centrella - conclude nella nota Sacco -.