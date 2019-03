Chi sono i destinatari del reddito di cittadinanza? Domani tutte le notizie utili ad Avellino con il sottosegretario Sibilia, poste e inps

Chi sono i destinatari del reddito di cittadinanza? Come si calcola il reddito di cittadinanza? Come si riceve il reddito di cittadinanza? Serve una domanda all’Inps o sarà lo Stato a rintracciare il cittadino povero? Come si spende?

A queste e ad altre domande domani mattina, martedì 5 marzo, risponderanno il Sottosegretario di Stato Carlo Sibilia, il direttore provinciale delle Poste, Giacomo Scibelli, e il direttore provinciale dell'Inps, Sandra Sarno. Lo faranno nel corso di una conferenza in programma al Circolo della Stampa di Avellino alle 10.30.

“Ci troviamo -spiega Sibilia - al cospetto di una misura che coinvolgerà 1,7 milioni nuclei familiari potenzialmente aventi diritto, compresi 1,2 milioni di ragazzi minorenni. Secondo i dati del Governo il 47% dei beneficiari sarà al Centro-Nord e il 53% al Sud e isole Le risorse sono state stanziate dalla legge di bilancio: 7,1 miliardi complessivi per il 2019. Sarà una vera rivoluzione”.